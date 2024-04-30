Kayseri Sporcuları Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında 16 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Kayseri Sporcuları Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında 16 Madalya Kazandı

Kayseri Sporcuları Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında 16 Madalya Kazandı

Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan sporcular, Ankara'da düzenlenen müsabakalarda 3 altın, 6 gümüş ve 7 bronz madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Şampiyonada derece yapan okullar ve sporcular da açıklandı.

30.04.2024 15:41
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Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'na Kayseri'den katılan sporcular 16 madalyayla büyük bir başarıya imza attı.

Ankara'da kıyasıya mücadeleye sahne olan müsabakaların sonunda Kayseri'yi temsilen katılan sporcular 3 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalya kazandı. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 16 madalya kazandıran sporcuları, antrenörleri ve beden eğitimi öğretmenlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Türkiye Şampiyonasında derece yapan okullar ve sporcular ise şu şekilde:

Şehit Ertuğrul Taciroğulları Ortaokulu

Huri Uçar sağ kol Türkiye 2.'si

Emir Kocaaslan sol kol Türkiye 2.'si

Görkem Ulusoy sağ kol Türkiye 2.'si

Cuma Eren Yılmaz sol kol Türkiye 2.'si

Soner Kenanoğlu sağ kol Türkiye 3.'sü

Huri Uçar sol kol Türkiye 3.'sü

Derya Kısa sol kol Türkiye 3.'sü

Emir Kocaaslan sol kol Türkiye 3.'sü

Şükrü Başyazıcı Ortaokulu

Ömer Kaan Ayhan sağ kol Türkiye 1.'si

Ömer Kaan Ayhan sol kol Türkiye 2.'si

Ömer Faruk Kılınç sol Türkiye 3.'sü

İbrahim Yüzbaşıoğlu Ortaokulu

Rana Adıyaman Türkiye 3.'sü

Uğur Kaan Adıgüzel Türkiye 1.'si

Fatin Rüştü Zorlu Ortaokulu

Yasin Doğan sağ kol Türkiye 2.'si

Yasin Doğan sol kol Türkiye 3.'sü

Yunus Emre Ortaokulu

Ayşe Naz Gezer sol kol Türkiye 1.'si - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Sporcuları Okul Sporları Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonasında 16 Madalya Kazandı - Son Dakika

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