Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta Maçları Tamamlandı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grupları'nda dün oynanan maçlar ile birlikte 4. hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 3. hafta geride kalırken, oynanan 7 maçta toplam 29 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Şekerspor 4-1 Tomarza Belediyespor
Başakpınarspor 6-0 İsmail Okumuş FK
Argıncıkspor 1-2 Kayseri Esen Metal SK
Erciyes Esen Makina FK 3-0 Kayseri Döğerspor
Hacılar Erciyesspor 3-1 Amaratspor
Özvatanspor 2-0 Kayseri Atletikspor
1966 Turanspor 1-5 Kocasinan Şimşekspor
Kayserigücü FK 3-0 Sungur FK (H) - KAYSERİ
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