Kayseri Süper Amatör Küme 4. Hafta Maçları Tamamlandı

Spor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grupları'nda dün oynanan maçlar ile birlikte 4. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 3. hafta geride kalırken, oynanan 7 maçta toplam 29 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 5. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Şekerspor 4-1 Tomarza Belediyespor

Başakpınarspor 6-0 İsmail Okumuş FK

Argıncıkspor 1-2 Kayseri Esen Metal SK

Erciyes Esen Makina FK 3-0 Kayseri Döğerspor

Hacılar Erciyesspor 3-1 Amaratspor

Özvatanspor 2-0 Kayseri Atletikspor

1966 Turanspor 1-5 Kocasinan Şimşekspor

Kayserigücü FK 3-0 Sungur FK (H) - KAYSERİ