Kayseri Süper Amatör Küme 4. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'nin 4. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 3. hafta heyecanı 10 Kasım Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. 3. haftası geride kalan Süper Amatör Küme'de Pazar günü birbirinden önemli ve zorlu müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tarafından 4. haftanın hakemlerini duyuruldu. Süper Amatör Küme'de 4. haftanın programı ve hakemler ise şu şekilde:

10 Kasım 2024 Pazar

İsmail Okumuş FK-Başakpınarspor: Samed Armut

Kayseri Atletikspor-Özvatanspor: Hüseyin Keğin

Kayseri Esen Metal SK- Argıncıkspor: Mustafa Kadıoğlu

Erciyes Esen Makina FK-Kayseri Döğerspor: Ramazan Haymana

1966 Turanspor- Kocasinan Şimşekspor: Cenk Uluçınar

Kayseri Şekerspor- Tomarza Belediyespor: Furkan Emre Arslan

Hacılar Erciyesspor-Amaratspor: Adem Barış Macit - KAYSERİ