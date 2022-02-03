Kayseri Süper Amatör Küme'de 12. hafta programı belli oldu

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında 12.hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.
Kayseri Süper Amatör Küme'de heyecan devam ediyor Kayseri Futbol İl temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 1 maç Cumartesi, 8 maç ise Pazar günü oynanacak. Kayseri Gençlerbirliği ise Kayseri Yavuzspor'un ligden çekilmesi nedeniyle bu haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;
5 Şubat Cumartesi Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
15.00 OSB Atletikspor- Hacılar Erciyesspor
6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
11.00 Kocasinan Ülküspor- Amarat Gençlikspor
13.00 Buğdaylıspor- Tomarza Belediyespor
15.00 Esentepspor-Kayserigücü FK
6 Şubat Pazar Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
11.00 Talas Anayurtspor-Gültepespor
13.00 Kayseri Yolspor-Erciyes Reşadiye Gençlispor
15.00 Kayseri Şekerspor- Özvatan Gençlikspor
6 Şubat Pazar Vali Muammer Güler Stadı
15.00 Kocasinan Şimşekspor-Erciyes Esen Makine
6 Şubat Pazar Başakpınar Stadı
13.00 Başakpınar Belediyespor-Sanayi Esnafpor - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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