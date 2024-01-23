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Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. hafta sonuçları - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. hafta sonuçları

Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 maçla 14. hafta tamamlandı. A ve B Grubu'nda liderliklerini sürdüren takımlar belirlendi. 14. haftada toplam 24 gol atıldı. Play-Off ve kümede kalma mücadelesi heyecanı devam ediyor.

Kayseri Süper Amatör Küme\'de 14. hafta sonuçları
23.01.2024 - 09:50,  Güncelleme: 09:53
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Kayseri Süper Amatör Küme'de oynanan 7 maçla 14. hafta geride kaldı. Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda her geçen hafta ligin boyu kısalıyor.

Hafta sonu oynanan 7 maçla geride kalan 14. haftada, A Grubu'nda Yahyalıspor, B Grubu'nda ise Kayseri Atletikspor liderliğini sürdürüyor. 14. haftada oynanan 7 maçta ise toplam 24 gol atıldı. Ligin bitimine 4 hafta kala hem Play-Off heyecanı hem de kümede kalma mücadelesinde büyük heyecan yaşanıyor. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 15. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. 14. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Erciyes Esen Makine FK 2-0 Başakpınarspor

Kayserigücü FK 2-1 A. Akkışlaspor

Argıncıkspor 0-1 Yahyalıspor

Kayseri Atletikspor 3-0 İsmail Okumuş FK

Kocasinan Yemlihaspor 0-1 Kayseri Yolspor

Sosun Birlikspor 0-12 Kayseri Şekerspor

1966 Turanspor 1-1 Sungur FK

Kayseri Esen Metal SK 3-0 Belsinspor (Hükmen)

Kocasinan Şimşekspor (BAY) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de 14. hafta sonuçları - Son Dakika
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