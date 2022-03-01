Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı

01.03.2022 09:15
Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 16. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 39 gol atıldı.

Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 16. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Esentepespor-Kayseri Gençlerbirliği ve OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor maçları oldu. Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:

Erciyes Esen Makina-Kayserigücü 2-2

Kayseri Yolspor- Kocasinan Şimşekspor 2-1

Hacılar Erciyesspor- Amarat Gençlik 5-1

Kayseri Şekerspor- Başakpınar Belediye 2-1

Kocasinan Ülküspor- Talas Anayurtspor 2-0

Gültepespor- Özvatan Gençlik 1-1

Kayseri Gençlerbirliği-Esentepespor 3-4

OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor 5-2

Tomarza Belediye-Erciyes Reşadiye 3-2

Buğdaylıspor-Yavuzspor 3-0 (H) - KAYSERİ

Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı

YORUMLAR
500
Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri Süper Amatör Küme Kayseri'de 'Hasta Yakını Misafirhanesi' çalışmaları sürüyor Kayseri'de 'Hasta Yakını Misafirhanesi' çalışmaları sürüyor

Gençlerbirliği, Kayseri, Erciyes, OSB, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
08:57 Ukrayna'da çatılarda 'gizemli' kırmızı semboller: Kim yapıyor, amaçları ne?
08:48 Elektrik faturasında yeni düzenleme başladı! Vatandaşa fatura ne kadar yansıyacak?
08:39 Rusya, 65 Km'lik ölüm konvoyuyla başkent Kiev'i zorluyor: Reuters duyurdu
08:38 Bir kızını sır gibi saklıyordu! İlk kez kızı Gülşen'le poz veren Tatlıses yaptığı paylaşımda büyük oğlundan hiç bahsetmedi
08:31 Ukrayna, Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'lar ile Rus savunma sistemlerini imha etti!
08:05 Belarus müzakeresinden sonra Zelenski'den ilk açıklama: Rusya kendi pozisyonunu açıkladı, istediğimiz bir sonuç yok
07:56 "Göğüsleriniz silikon mu?" diye soruldu! Gülben Ergen: Takma bir şey yok bende
07:53 Mart ayının ilk gününde hava nasıl olacak: Yurt genelinde yağışlar hakim, hava parçalı çok bulutlu!
07:41 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
07:36 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 09:22:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement