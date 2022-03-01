Kayseri Süper Amatör Küme'de 16.hafta tamamlandı - Son Dakika

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında heyecan sürüyor. Ligin 16. hafta karşılaşmalarında oynanan 9 maçta 39 gol atıldı.
Birbirinden önemli karşılaşmaların oynadığı 16. haftada en gollü karşılaşma 7 golün atıldığı Esentepespor-Kayseri Gençlerbirliği ve OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor maçları oldu. Süper Amatör Küme 16. hafta maçlarında alınan sonuçlar şu şekilde:
Erciyes Esen Makina-Kayserigücü 2-2
Kayseri Yolspor- Kocasinan Şimşekspor 2-1
Hacılar Erciyesspor- Amarat Gençlik 5-1
Kayseri Şekerspor- Başakpınar Belediye 2-1
Kocasinan Ülküspor- Talas Anayurtspor 2-0
Gültepespor- Özvatan Gençlik 1-1
Kayseri Gençlerbirliği-Esentepespor 3-4
OSB Atletikspor-Sanayi Esnafspor 5-2
Tomarza Belediye-Erciyes Reşadiye 3-2
Buğdaylıspor-Yavuzspor 3-0 (H) - KAYSERİ
Kaynak: İHA
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