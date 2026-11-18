Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta tamamlandı.

Kayseri Amatör Küme'de oynanan 5 maç ile 4. hafta geride kalırken, toplam 21 gol atıldı. Süper Amatör Küme, 22 Kasım Pazar günü oynanacak olan 5. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Kayseri Atletikspor ve Kayseri Yolspor'un ilk galibiyetini aldığı haftada lider Hacılar Erciyesspor namağlup yoluna devam ediyor. Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

K.Ülküspor 0 - 6 Kayseri Atletikspor

Hacılar Erciyesspor 7 - 2 Döğergücü FK

G.O.Paşaspor 1 - 4 Kayseri Yolspor

Büyük Toramanspor 0 - 0 Amaratspor

Develispor 1 - 0 Argıncıkspor

Erciyes Esen Makina FK (BAY)