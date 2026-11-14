Kayseri Süper Amatör Küme\'de 4. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. haftada düdük çalacak hakemler belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta heyecanı yarın oynanacak olan karşılaşmalar ile devam edecek. Her geçen hafta heyecanın arttığı Süper Amatör Küme'de hem şampiyonluk mücadelesi hem de alt sıralarda birbirinden önemli müsabakalar oynanacak. Kayseri İl Hakem Kurulu tek grupta oynanacak Süper Amatör Küme maçlarının hakemlerini belirledi ve kamuoyu ile paylaştı. Haftanın maçları ve bu maçları yönetecek hakemler ise şu şekilde:

Amaratspor-Büyük Toramanspor: Mert Mustan Müsüroğlu

Argıncıkspor-Develispor: Gökhan Mutlu

Kayseri Atletikspor-Kocasinan Ülküspor: Ömer Çağıl

G.O.Paşaspor-Kayseri Yolspor: Muhammed Emin Vural

Hacılar Erciyesspor-Döğergücü FK: Dilber Sıla Başıaçık