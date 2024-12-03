Kayseri Süper Amatör Küme\'de 6. Hafta Heyecanı

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grupları'nda oynanan maçlar ile birlikte 6. hafta tamamlandı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 6. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, 1966 Turanspor'u 7-2 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Kayseri Esen Metal SK 1-0 Kayseri Döğerspor
Kayseri Şekerspor 7-2 1966 Turanspor
İsmail Okumuş FK 4-0 Kayserigücü FK
Erciyes Esen Makina FK 2-0 Tomarza Belediyespor
Kocasinan Şimşekspor 3-0 Argıncıkspor
Hacılar Erciyesspor 2-0 Başakpınarspor
Amaratspor 3-1 Kayseri Atletikspor
Özvatanspor 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ
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