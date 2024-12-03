Kayseri Süper Amatör Küme\'de 6. Hafta Heyecanı

Spor

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grupları'nda oynanan maçlar ile birlikte 6. hafta tamamlandı.

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 6. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 25 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 4. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Kayseri Şekerspor, 1966 Turanspor'u 7-2 mağlup etti. Süper Amatör Küme'de 6. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Kayseri Esen Metal SK 1-0 Kayseri Döğerspor

Kayseri Şekerspor 7-2 1966 Turanspor

İsmail Okumuş FK 4-0 Kayserigücü FK

Erciyes Esen Makina FK 2-0 Tomarza Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor 3-0 Argıncıkspor

Hacılar Erciyesspor 2-0 Başakpınarspor

Amaratspor 3-1 Kayseri Atletikspor

Özvatanspor 3-0 Sungur FK (Hükmen) - KAYSERİ