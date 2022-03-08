Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta programı açıklandı - Son Dakika
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Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta programı açıklandı

08.03.2022 10:46
Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta programı açıklandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 18. hafta maç programı belli oldu.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B gruplarında 18. hafta maç programı belli oldu. Futbol İl Temsilciliği yeni maç programını yayınladı.

Kayseri Süper Amatör Küme 2021-2022 futbol sezonu yarın oynanacak olan maçlar sonrası tamamlanacak ve ardından Play Off ile Play Out maçları oynanacak. Kayseri Futbol İl Temsilciliği yayınladığı maç programı sonrası 8 maç bugün 3 sahada oynanacak. Erciyes Esen Makinaspor, Gültepespor ve Esentepespor rakiplerinin ligden çekilmesi nedeniyle son haftayı maç yapmadan hükmen galibiyetle kapatacak. İşte haftanın programı şu şekilde;

8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

16.00 Kayserigücü-Erciyes Reşadiye Gençlikspor

18.00 Hacılar Erciyesspor- Kocasinan Ülküspor

20.00 Özvatan Gençlikspor- Amarat Gençlikspor

8 Mart 2022 Salı Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

16.00 Talas Anayurtspor- Başakpınar Belediyespor

18.00 OSB Atletikspor-Kayseri Şekerspor

20.00 Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Gençlerbirliği

8 Mart 2022 Salı Develi İlçe Stadı

16.00 Tomarza Belediyespor-Kayseri Yolspor - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme'de son hafta programı açıklandı - Son Dakika


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