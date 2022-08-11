Kayseri Atletikspor'da Serkan Karakuş dönemi - Son Dakika
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Kayseri Atletikspor'da Serkan Karakuş dönemi

11.08.2022 11:21
Kayseri Atletikspor'da Serkan Karakuş dönemi

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletikspor'da yeni sezonda takımın başına Serkan Karakuş getirildi.

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayseri Atletik spor'da yeni sezonda takımın başına Serkan Karakuş getirildi.

2022-2023 futbol sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan Kayseri Atletikspor'da yeni sezonda yeni dönem başladı. Mavi beyazlı kulübün alt yapısında birçok kategoride şampiyonluk yaşayan tecrübeli Antrenör Serkan Karakuş, yeni sezonda A takımın başında yer alacak. Karakuş'un yardımcılığını Esef Akdere ve kaleci antrenörlüğünü ise Altan Özhan yapacak. Kayseri Atletikspor'dan yapılan açıklamada, "Kurulduğu günden beri ses getiren başarılarla spor kamuoyunun dikkatini çeken kulübümüz, önümüzdeki sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kayseri Süper Amatör Liginde mücadele eden kulübümüz A futbol takımı, önümüzdeki sezondan itibaren Serkan Karakuş'a emanet. Spor kamuoyunun yakından tanıdığı bir isim olan hocamız, Kayseri Erciyesspor alt yapısında futbola başladı. Daha sonra 17 yaşındayken A takımla maçlara çıkıp zamanla takım kaptanlığına kadar yükseldi. Bir dönem Kayserispor formasıyla da Türk futboluna hizmet etti. 2017 yılından beri birikimlerini alt yapı sporcularımıza aktaran Karakuş, son 3 yıldır Kayseri Şampiyonu unvanı ile şehrimizi Türkiye şampiyonalarında temsil eden alt yapı takımımızın antrenörlüğünü yapmaktaydı. 2022-2023 Sezonunda Serkan Karakuş'un yardımcılığını Esef Akdere, kulübümüz kaleci antrenörlüğünü ise Altan Özhan yürütecek" denildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri Atletikspor'da Serkan Karakuş dönemi - Son Dakika

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