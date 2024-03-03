Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off Finali Bugün Oynanacak

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off final maçı bugün oynanacak. Hakem Necati Selçuk Şahin yöneteceği müsabaka Argıncık Stadı 1 Nolu sahada oynanacak.
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off finalinde Yahyalıspor ile Erciyes Esen Makina FK karşılaşacak. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanacak müsabakanın hakem triosu belli oldu. Saat 15.30'da başlayacak bu maçta Necati Selçuk Şahin düdük çalacak. Şahin'in yardımcılıklarını Ahmet Ulu ile Recep Güneş yapacak.
Tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takımın önümüzdeki sezon Kayseri'yi Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) temsil edeceği müsabakada 90 dakikada eşitlik bozulmaz ise seri penaltı atışları gerçekleştirilecek. Seri penaltı atışlarında kazanan taraf, Kayseri şampiyonu olacak ve BAL'a yükselecek. - KAYSERİ
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Trabzonspor, Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçta galip gelmesi durumunda, 2021-2022 sezonunun ardından ilk kez art arda ligde 4 maçtan galibiyetle ayrılacak. Abdullah Avcı yönetimindeki takım, şampiyonluk sonrası en iyi seriyi elde etmek için mücadele edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından düzenlenen Parkur Yaş Grupları Türkiye Şampiyonası 1. Etap Yarışmaları Mersin'de gerçekleştirildi. Yarışmalara 28 ilden 320 sporcu katıldı. Yarışmalar, bugün yapılacak müsabakalarla sona erecek. Şampiyonanın amacı, altyapıdan sporcu yetiştirerek dünya arenasında başarı elde etmektir.
Konya'da yaşayan doğuştan işitme engelli 16 yaşındaki Muhammet Taha Baskın, İşitme Engelliler Büyükler Kata Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu rakibini yenerek Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Muhammet Taha'nın hedefi ise olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil ederek altın madalya kazanmak.
Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde oynadıkları 2 maçta aldıkları 2 galibiyetle 1. Ligi garantiledi. Bozüyük Belediyesi, Aksaray 1989 Spor ile oynadığı maçı 3-1 kazandı. Maçı takip eden Bozüyüklü voleybolseverler tribünlerden takımı destekledi. Takımın galibiyet sevinci büyük bir coşkuyla kutlandı.
İzmir'de emeklilik sonrası hobi olarak başladığı atletizmde çok sayıda madalya kazanan 63 yaşındaki Murat Sağlam, geçirdiği açık kalp ve prostat kanseri ameliyatlarına rağmen pes etmeyerek Bursa'da takımıyla katıldığı Türkiye Masterler Salon Atletizm Şampiyonası'nda yaş grubunda Türkiye rekorunu kırmayı başardı.
Milli takım formasıyla katıldığı ilk uluslararası şampiyonada bronz madalya kazanan genç milli güreşçi Muhammet Ali Göçmen, yeni turnuvalara altın madalya hedefiyle hazırlanıyor. Göçmen, Antalya'da yapılacak uluslararası turnuvalarda başarı elde ederek Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor.
8 Mart, 1977'de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından "Dünya Kadınlar Günü" ilan edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 162 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi. Hakkari'de 157, Palandöken'de 140, Sarıkamış'ta 132, Ergan'da 128, Yalnızçam'da 61, Erciyes'te 53, Yıldızdağı'nda 50, Haserek'te 46, Uludağ'da 40, Davraz'da 35, Ovacık'ta 27, Kartepe'de 23, Mersivan'da 21, Kop'ta 20, Denizli'de 17, Zigana'da 15, Gevaş'ta 6, Yıldıztepe ve Ilgaz'da 5 santimetre kar ölçüldü. Ayrıca, bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri de verildi.
Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alarak iyi bir performans sergilemişti. Ancak dün deplasmanda Çaykur Rizespor'a 3-0 mağlup olarak bu seriyi sonlandırdı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki takım, ligin 28. haftasında puansız ayrıldı ve 29. haftada evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa'da düzenlenen Büyükler Federasyon Olimpik Deneme Yarışmalarında Kütahya Belediyesporlu sporcular dereceyle döndü. Sporculardan; Sıtkı Sefa Döner 400 metrede 1., Mustafa Dönmez 800 metrede 2., Alparslan Burak Köse 1500 metrede 2., Harun Şimşek 1500 metrede 3.lük derecesi aldı.
Antalya'da bu yıl 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Runtalya Maratonu, 52 ülkeden 9 bin 600 sporcunun katılımıyla başladı. Kentte 2006'dan bu yana düzenlenen maratona, 1600'ü yabancı, 9 bin 600 sporcu kayıt yaptırdı. Organizasyonda 10 bin metre, 21 bin metre, 42 bin metre (Runataya) ile 2 ve 5 bin metre Fetih Yarışları koşulacak. Dereceye giren sporcular, yine aynı alanda düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.
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