Kayseri Süper Amatör Küme\'ye son bilet

Kayseri 1. Amatör Küme'de, normal sezonun ardından Play-Off heyecanı yaşanacak.

Kayseri 1. Amatör Küme'de 2025-2026 sezonu geçen hafta sonu oynanan maçların ardından tamamlandı. Şampiyon olan takımların ardından A Grubu'nda Tomarza Belediyespor ve B Grubu'nda Büyük Toramanspor Play-Off vizesi alan takımlar oldu. Süper Amatör Küme'ye çıkacak olan son takım Tomarza Belediyespor ile Büyük Toramanspor yarın saat 14.00'de Argıncık Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın ardından belli olacak.

Kazanan takım adını Süper Amatör Küme'ye yazdıracakken kaybeden takım ise yoluna yeni sezon 1. Amatör Küme'de devam edecek. - KAYSERİ