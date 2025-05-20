Kayseri Süper U-18 Ligi Şampiyonları Ödüllerini Aldı - Son Dakika
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Kayseri Süper U-18 Ligi Şampiyonları Ödüllerini Aldı

Kayseri Süper U-18 Ligi Şampiyonları Ödüllerini Aldı

Kayseri Süper U-18 Ligi 2024-25 sezonunda Kayseri Şekerspor, Talas Belediyespor ve Atletikspor şampiyon olurken kupalarını İbrahim Koltuk'un elinden aldı. Törende, genç sporculara başarı temennisinde bulunuldu.

20.05.2025 09:47  Güncelleme: 09:49
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Kayseri Süper U-18 Ligi 2024-25 sezonunda şampiyon olan Kayseri Şekerspor, Talas Belediyespor ve Atletikspor kupalarını lige ismi verilen İbrahim Koltuk'un elinden aldı.

2024-2025 sezonu Süper U-18 Ligi tamamlandı. Büyük heyecana sahne olan sezonda Kayseri Şekerspor, Talas Belediyespor ve Kayseri Atletikspor mutlu sona ulaşan takımlar oldular. Sümer Amatör Evi'nde düzenlenen kupa ve madalya törenine Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mutlu Önal, Süper U-18 Ligine ismi verilen İbrahim Koltuk, Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Kayseri Şekerspor Kulüp Müdürü Emin Gök, Tertip Komitesi üyeleri, şampiyon olan takımların antrenörler, yöneticileri ve sporcular katıldı. Normal sezonda Süper U-18 Ligi Kayseri Şekerspor birinci tamamlarken Talas Belediyespor ikinci olarak tamamladı. Bu iki takımın ardından Play-Off'tan ise Kayseri Atletikspor takımı geldi ve üç takım ilimizi U-18 Türkiye Şampiyonasında temsil etti. Kupa töreninde konuşan Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyon (ASKF) Başkanı Mutlu Önal; "Süper U-18 Ligi kupa töreni için birlikteyiz. Ligin adı bizler için çok önemli olan İbrahim Koltuk adı ile yapıldı. O dönem bütün elit sporcular alt yapıdan çıkıyordu. Alt yapıdan çıkmasının en büyük etkenlerinden biri de İbrahim amca idi. Lige adını verdik. Bizim için çok kıymetli. Allah uzun ömürler olsun. Duayen isimlerinden birisi. Bugün burada olduğu için ona teşekkür ediyorum. Sizler de güzel bir şekilde mücadele ettiniz. Gruplarda başarılı maçlar çıkardınız. İnşallah gelecek senelerde daha da başarılı sezonlar geçirirsiniz. Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi.

Süper U-18 Ligine ismi verilen futbol adamı İbrahim Koltuk ise; "Hepiniz pırıl pırıl gençlersiniz. Ben en alt yaş kategoriden en üst kategoriye kadar her yaşta yapılan sporu severim. Başarılar dilerim" diye konuştu. Daha sonra şampiyon olan takımlara kupa ve madalyaları verildi ve çekilen hatıra fotoğrafı ile tören sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Süper U-18 Ligi Şampiyonları Ödüllerini Aldı - Son Dakika

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