Kayseri Takımı Snowboard Türkiye Şampiyonası\'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Spor

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Erciyes Kayak Merkezi'nde düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri takımı büyük bir başarıya imza atarak Türkiye şampiyonu oldu.

Snowboard Türkiye Şampiyonası 16- 18 Mart 2024 tarihleri arasında 15 ilden 160 sporcunun katılımı ile Erciyes, Hacılar Kapı'da düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Kayseri takımı 8 bin 543 puan ile birinci Erzurum 5 bin 773 puan ile ikinci, Eskişehir 5 bin 737 puan ile üçüncü oldu.

Şampiyona sonucunda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto ve Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı tarafından takdim edildi. - KAYSERİ