Kayseri Takımları Zirve Yarışında Kritik Maçlara Çıkıyor

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden iki Kayseri takımı, bu hafta grubun ilk iki sırasını paylaşan takımlar ile karılaşacak .Kayseri takımlarının alacağı sonuçlar zirve yarışını şekillendirecek.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 4. Grup'ta yer alan iki Kayseri takımı bu hafta sonu grubun zirvesini paylaşan iki takım ile karşı karşıya gelecek. Ligde henüz galibiyet ile tanışamayan Yahyalıspor, deplasmanda grup lideri Kilis Belediyespor'a konuk olurken, kendisine üst sıralarda yer arayan Develigücü ise kendi evinde ligini ikinci sırasında bulunan Ceyhan 1967 Spor'u konuk edecek.

Maçlar pazar günü oynanacak

Bu grupta 11. hafta maçlarının tamamı 1 Aralık Pazar günü oynanacak. Develigücü, zorlu maçta rakibini Develi İlçe Stadı'nda saat 14.00'da konuk edecek. Grup lideri Kilis Belediyespor'a konuk olacak olan Yahyalıspor ise yine aynı günü Kilis 7 Aralık Stadı'nda saat 14.00'da sahaya çıkacak. - KAYSERİ