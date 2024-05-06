Kayseri TOHM Sporcuları Yüzme Müsabakalarında Başarılı Performans Sergiledi - Son Dakika
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Kayseri TOHM Sporcuları Yüzme Müsabakalarında Başarılı Performans Sergiledi

Kayseri TOHM Sporcuları Yüzme Müsabakalarında Başarılı Performans Sergiledi

Edirne'de düzenlenen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları'nda Kayseri TOHM sporcuları, 4 Avrupa Barajı ve 2 milli takım barajını geçerek büyük bir başarı elde etti. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

06.05.2024 13:51
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Edirne'de gerçekleştirilen Türkiye Yıldız-Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları'nda Kayseri TOHM sporcuları, 4 Avrupa Barajı ve 2 milli takım barajı geçti.

Türkiye Yıldız - Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yüzme Müsabakaları 02-04 Mayıs 2024 tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirildi. Müsabakalarda Kayseri TOHM sporcuları başarılı performanslarıyla göz doldurdu. Sergiledikleri performanslarıyla başarıdan başarıya kulaç atan sporcular, 4 Avrupa Barajı ve 2 milli takım barajı geçti. Kayserili sporcuların elde ettikleri başarılar ise şöyle; Ahmet Burak Işık (Avrupa Gençler Barajı), Muhammed Yusuf Özden (Avrupa Büyükler Barajı ve Avrupa Gençler Barajı), Mehmet Efe Yılmaz (Avrupa Gençler Barajı), Hikmet Sami Kopargil (Yıldızlar Milli takım Alternatif Barajı), Berkin Avcı (Central Milli takım Barajı).

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcular ile Antrenörleri Ali Özmen ve İbrahim Dağhan'ı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri TOHM Sporcuları Yüzme Müsabakalarında Başarılı Performans Sergiledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri TOHM Sporcuları Yüzme Müsabakalarında Başarılı Performans Sergiledi - Son Dakika
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