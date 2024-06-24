Kayseri U-11 Futbol Ligi Süleyman Özçınar Sezonu Klasman Grubu Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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Kayseri U-11 Futbol Ligi Süleyman Özçınar Sezonu Klasman Grubu Maçları Tamamlandı

Kayseri U-11 Futbol Ligi Süleyman Özçınar Sezonu Klasman Grubu Maçları Tamamlandı

Bu sezon 4 ayrı grupta 38 takımın katılımı ile oynanan Kayseri U-11 Futbol Ligi Süleyman Özçınar Sezonu klasman grubu maçları tamamlandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı elde etti.

24.06.2024 08:33  Güncelleme: 08:34
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Bu sezon 4 ayrı grupta 38 takımın katılımı ile oynanan Kayseri U-11 Futbol Ligi Süleyman Özçınar Sezonu klasman grubu maçları tamamlandı. Gruplarında ilk iki sırayı alan takımlarPlay-Off oynama hakkı elde etti.

Bu sezon rekor bir katılımın yaşandığı Kayseri U-11 FutbolLigi, 38 takımın katılımı ile 4 ayrı grupta oynandı. Ligin son hafta maçları Cumartesi günü yapıldı. Gruplarında ilk iki sırayı alan toplam 8 takım Play-Off oynama hakkı elde etti. Klasman grubu maçları sonunda A Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor ile Argıncıkspor, B Grubu'nda Zeki Akparlarspor ile FatihYurtspor, C Grubu'nda Talas Anayurtspor ile Kayseri Şekerspor, D Grubu'nda ise Bellona Kayserispor ve Talasgücü Belediyespor takımları Play-Off oynama hakkı elde etti. Klasman grubu maçlarının tamamlanmasından sonra Play-Off eşleşmeleri de belli oldu. Hafta sonu oynanacak ve programı açıklanacak olan Play-Off eşleşmeleri ise şu şekilde gerçekleşti:

Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşek

Zeki Akparlarspor-Kayseri Şekerspor

Bellona Kayserispor-Argıncıkspor

Talas Anayurtspor-Fatih Yurtspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri U-11 Futbol Ligi Süleyman Özçınar Sezonu Klasman Grubu Maçları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri U-11 Futbol Ligi Süleyman Özçınar Sezonu Klasman Grubu Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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