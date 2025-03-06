Kayseri U17 Futbol Ligi Başlıyor: 43 Takım Mücadele Edecek - Son Dakika
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Kayseri U17 Futbol Ligi Başlıyor: 43 Takım Mücadele Edecek

Kayseri U17 Futbol Ligi Başlıyor: 43 Takım Mücadele Edecek

Kayseri U17 Futbol Ligi'nde 43 takım mücadele edecek. İlk hafta maçları 8 Mart'ta başlayacak, toplamda 20 maç yapılacak. Gruplarını başarıyla geçen takımlar Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil etme hakkı kazanacak.

06.03.2025 11:52  Güncelleme: 11:53
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Bu sezon 43 takımın mücadele edeceği Kayseri U17 Futbol Ligi'nde maçlar 8 Mart Cumartesi günü başlayacak. Kayseri Futbol İlTemsilciliği ilk haftanın programını açıkladı.İlk hafta, iki günde 7 farklı sahada 20 maç yapılacak.

Kayseri'de son yılların en fazla katılımının yaşandığı U-17 Futbol Ligi'nde ilk hafta maçları 8 Mart Cumartesi günü oynanacak 12 maç ile başlayacak. İlk hafta pazar günü yapılacak 8 maç ile tamamlanacak. Kayseri FutbolİlTemsilciliği ilk hafta maç programını açıkladı.

Bu sezon ligde A,B ve D grupları 11 takımlı olurken C Grubu 10 takımdan oluşuyor. Çift devreli olarak oynanacak olan U17 Liginde gruplarında ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselirken bu takımlar yarı finalde çapraz eşleşme eleme usulüne göre oynayacaklar. Burada da başarılı olan iki takım Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanacak. Kayseri U-17 Ligi'nde mücadele edecek takımlar ve grupları şu şekilde;

A Grubu: Talas Belediyespor, Kayseri Atletikspor, Öz Alperenspor, Sungur FK, Amaratspor, Kocasinan Belediyespor, Başakpınarspor, Kayseri Demirspor, Gaziosmanpaşaspor, Gençlik Spor, 1966 Turanspor

B Grubu: Bayraktarspor, Kayseri Şekerspor, Kalespor, Kocasinan Yemlihaspor, Kayseri Futbol Academy, Develigücü FK, Kocasinangücü, Zeki Akparlarspor, Anadolugücü, Yeni Kıranardıspor, Erciyes 38 FK

C Grubu: Kocasinan Şimşekspor, Gültepespor, Belsinspor,Kayseri Yolspor, Doğa Gençlikspor, Buğdaylıspor, İncesu Erdemspor, Argıncıkspor, Tomarza Belediyespor, Hacılar Erciyesspor

D Grubu: Erciyes Esen Makina FK, Talas Anayurtspor, Sarız Anadoluspor, Talas İdmangücü, Alsancakspor, Kayseri İdmangücü, İlbeyspor, Döğergücü FK, İsmail Okumuş FK, Anadolu Yıldızları - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri U17 Futbol Ligi Başlıyor: 43 Takım Mücadele Edecek - Son Dakika

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