Kayseri Volkan Aksoy Spor Kulübü U14 Erkekler 4. Bölge Şampiyonası\'nda son 32 takım arasına yazıldı

Spor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U14 Erkekler 4. Bölge Şampiyonası'nda Kayseri ekibi Volkan Aksoy Spor Kulübü, adını son 32 takım arasına yazdırdı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U14 Erkekler 4. Bölge Şampiyonası'nda Beyaz Grup'ta yer alan Kayseri temsilcisi Volkan Aksoy Spor Kulübü büyük bir başarıya imza attı. Aksaray'da oynanan grup maçları sonrasında rakipleri tek tek geçen Kayseri Volkan Aksoy Spor Kulübü, grubunu lider olarak tamamladı. Kayseri Volkan Aksoy Spor Kulübü 11-15 Mart tarihlerinde Anadolu Şampiyonası'na katılacak. Kura çekimi ilerleyen günlerde belli olacak.

Kayseri Volkan Aksoy Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Volkan Aksoy, "Aksaray ilimizde düzenlenen U14 Bölge şampiyonasında Kayseri'yi temsil eden takımız oynadığı 3 maçı da kazanıp, Türkiye'deki en iyi 32 takım arasına girmeyi başararak Anadolu şampiyonasına gitmeye hak kazanmıştır. Başta sınav senelerinde çocuklarımızı turnuvaya gönderen velilerimize ve maçlarda bizi yalnız bırakmayan ailelerimize çok teşekkür ederiz. 11-15 Mart'ta düzenlenecek olan Anadolu şampiyonasında Kayseri'yi en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vermek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Volkan Aksoy Spor Kulübü'nün oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar şu şekilde;

Volkan Aksoy SK 47-24 Güney Akademi

Volkan Aksoy SK 47-40 Aksaray Viafen Koleji

Volkan Aksoy SK 53-37 Niğde Hedef Basketbol - KAYSERİ