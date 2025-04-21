Kayseri'ye Yeni Atletizm Pisti Geliyor - Son Dakika
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Kayseri'ye Yeni Atletizm Pisti Geliyor

Kayseri\'ye Yeni Atletizm Pisti Geliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile birlikte Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde atletizm pisti yapımı için protokol imzaladı. Yeni pist, uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilecek.

21.04.2025 17:44  Güncelleme: 17:46
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne yapılacak olan Atletizm Pisti yapımı için protokol imzaladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve 2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle düzenlenen törenle tanıtımı yapılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, 8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, 8 adet soyunma birimi, kapalı spor salonu ve teknik birimleriyle hizmet vermeye devam ediyor.

Yaklaşık 1850 metre rakımda hizmet veren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni projeler de bir bir hayata geçerken, bu kapsamda Atletizm Pisti yapımı için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda protokol imzalandı.

Gerçekleştirilen protokol imza törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı.

Genç dostu bir belediye olarak spora ve sporcuya özel bir önem verdiklerini kaydeden Başkan Büyükkılıç, "Spor Toto Teşkilat Başkanımız ile yaptığımız protokol doğrultusunda Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Atletizm Pisti'ni de hayata geçireceğiz" dedi.

Uluslararası Kurallara Uygun Bir Pist Olacak

Altın Bayrak ödüllü Avrupa Spor Şehri Kayseri'ye kazandıracakları Atletizm Pisti'nde 17 bin 500 metrekare alanda 6 kulvarlı tartan koşu pisti, çim atletizm pisti, soyunma ve teknik birimlerin yer alacağını ifade eden Büyükkılıç, proje ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Pistin ortasında 7 bin 957 metrekarelik doğal rulo çim olarak imal edilecek çim saha bulunacak. Çim saha bölgesinde sulama ve drenaj sistemi imalatı yapılacak. Çim saha etrafında atma ve atlama branşlarının antrenman alanlarının da bulunduğu, uluslararası kurallara uygun Dünya Atletizm Birliği'nin (IAAF) onayladığı atletizm pistlerinden birisi olan dairesel kurplu sistemde ve 6 kulvarlı tartan pist imal edilecek. Bu projemiz şimdiden Avrupa Spor Şehri Kayseri'mize hayırlı, uğurlu olsun."

Bu vesile ile spor faaliyetleri için yaptıkları yatırımlarda hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk'e teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri için hayata geçirdiğimiz tüm projelerde hiçbir zaman yalnız bırakılmadık. Sayın Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın ve milletvekillerimizin her zaman yanımızda olduğunu, verdikleri desteklerle gördük. Kendilerine tüm kalbimle ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güçlü destek sayesinde şehrimize çok önemli yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk de Başkan Büyükkılıç'a spora verdiği desteklerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri'ye Yeni Atletizm Pisti Geliyor - Son Dakika

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