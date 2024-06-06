Kayserili Başarılı Voleybolcu Minel Nefin Özen U18 Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Milli Takım ile Kamp Yapacak

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Kayserili Başarılı Voleybolcu Minel Nefin Özen, U18 Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda mücadele edecek olan 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ile birlikte kampa girdi.

Arnavutluk'un Başkenti Tiran'ın ev sahipliğinde 18-22 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek U18 Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda ve 01-13 Temmuz 2024 tarihleri arasında Yunanistan ve Romanya'nın ev sahipliğinde organize edilecek. 2024 CEV U18 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımımız, Ankara'da kampa girdi. Kayseri Voleybol Kulübü'nün 2009 doğumlu genç oyuncusu Minel Nefin Özen de milli takım kadrosunda kendisine yer buldu. 15 Yaşında önemli bir başarıya imza atan genç smaçör Ankara'ya giderek milli takımın kampına katıldı. Milli takım kapı 17 Haziran'da sona erecek. Minel Nefin Özen, çeşitli yaş kategorilerinde milli davet alırken, 15 yaşında U-18 Milli takımına davet edilmesi ise dikkat çekti. - KAYSERİ