Kayserili cimnastikçiler milli takım formasını giymeye hak kazandı - Son Dakika
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Spor

Kayserili cimnastikçiler milli takım formasını giymeye hak kazandı

Kayserili cimnastikçiler milli takım formasını giymeye hak kazandı

Kayseri TOHM sporcuları Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu, Macaristan / Budapeşte Cup için düzenlenen milli takım seçme yarışmasında şampiyon olarak milli takımda ülkemizi temsil etme hakkı elde etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuları ve antrenörü Baran Ata'yı tebrik ederek, başarılar diledi.

01.03.2024 12:50  Güncelleme: 12:52
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Kayserili cimnastikçiler Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu kendi kategorilerinde şampiyon olarak milli takım formasını giymeye hak kazandı.

Artistik Cimnastik Macaristan/ Budapeşte Cup için İstanbul'da düzenlenen milli takım seçme yarışmasında Kayseri TOHM sporcuları Melih Dumlu ve Hüseyin Emir Cünedioğlu kendi kategorilerinde şampiyon olarak milli takımda ülkemizi temsil etme hakkı elde etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; sporcuları ve antrenörü Baran Ata'yı tebrik ederek, katılacakları şampiyonada başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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