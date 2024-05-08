Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Koşusu ile Kayserilileri bir araya getirecek - Son Dakika
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Spor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Koşusu ile Kayserilileri bir araya getirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Koşusu ile Kayserilileri bir araya getirecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu'nda Kayserilileri buluşturacak. Etkinlik çerçevesinde 3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek koşu sonrası çekiliş yapılacak ve sporculara hediyeler verilecek.

08.05.2024 11:47  Güncelleme: 12:01
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde 3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu'nda Kayserilileri bir araya getirecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, '2024 Yılı Avrupa Spor Şehri' ünvanını alan Kayseri'yi, sporun merkezi haline getirecek prestijli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Başkan Büyükkılıç'ın talimatları ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın Kayseri'de coşku dolu geçmesi kapsamında, yeni bir etkinliğe imza atacak.

Büyükşehir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel 16 yaş ve üzeri katılımcılar ile düzenlenecek olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Koşusu'nda Kayserilileri buluşturacak.

Etkinlik çerçevesinde, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı'nda 19 Mayıs'ta Göğüs Numarası Dağıtım Saati 09.30-11.30, ısınma hareketleri saati 11.30, başlangıç saati 12.00, hediye çekilişi saati 13.00 olarak belirlendi.

3 kilometrelik parkurda gerçekleşecek koşu sonrası yapılacak olan çekilişten yalnızca etkinlik alanında bulunan sporculara hediyeler verilecek. Alanda hazır bulunmayan sporcular hediyelerden yararlanamayacak. Ayrıca, Esenyurt Kapı'dan araç girişi sporculara açık olacak. Vatandaşlar, kayıt için, www.sporaskayseri.com.tr adresini ziyaret edebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Koşusu ile Kayserilileri bir araya getirecek - Son Dakika

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