Kayserispor 1-2 Galatasaray (İlk Yarı) - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor 1-2 Galatasaray (İlk Yarı)

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor, Galatasaray'a 1-2 mağlup duruma düştü. İlk yarıda goller atıldı.

22.12.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Trendyol Süper Lig: Kayserispor: 1 - Galatasaray: 2 (İlk yarı)

KAYSERİ - Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor evinde Galatasaray karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk 45 dakikası sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Attamah'ın ceza sahası içerisinde elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mehmet Türkmen beyaz noktayı gösterdi.

4. Kazanılan penaltıda topun başına geçen Victor Osimhen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

14. dakikada Kartal'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bahoken'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

29. dakikada Victor Osimhen'in sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Dries Mertens topa dokundu, kaleci Onurcan son anda ayaklarıyla dokunarak kaleye gitmesini önledi. Onurcan'dan dönen topu önünde bulan Barış Alper Yılmaz'ıın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2

42. dakikada Karimi'nin ceza sahası çizgisi önünden yaptığı aşırtma vuruta kaleci Muslera topu güçlükle kornere çelmeyi başardı.

45. dakikada Kartal'ın pasıyla ceza sahsı içinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

Hakemler: Mehmet Türkmen, Emin Tuğral, Serkan Çimen

Kayserispor: Onurcan Piri, Gökhan Sazdağı, Attamah, Jeanvier, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Yılmaz, Karimi, Cardoso, Boa Morte, Bahoken

Yedekler: Şamil Öztürk, Kolovetsios, Nazon, Bourabia, Uzodimma, Baran Ali Gezek, Ramazan Civelek, Nurettin Korkmaz, Ackah, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Galatasaray: Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün,Victor Osimhen

Yedekler: Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman, Metehan Baltacı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Bahoken (dk. 14) (Kayserispor), Osimhen (dk. 4 pen), Barış Alper Yılmaz (dk. 29) (Galatasaray)

Kayserispor 1-2 Galatasaray (İlk Yarı)
Kaynak: İHA

Barış Alper Yılmaz, Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Kayserispor, 3-sayfa, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor 1-2 Galatasaray (İlk Yarı) - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
17:02 Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak’ta başlıyor Evini kiraya verecekler için yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:27:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor 1-2 Galatasaray (İlk Yarı) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.