Kayserispor 1-3 Trabzonspor

09.03.2026 22:35
Kayserispor, Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu. Onuachu golleriyle takımını taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, evinde karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Trabzonspor'da Oulai'nin sağ kanada yolladığı pasta topla buluşan Zubkov, ceza sahasına girerek, sol alt köşeye vuruşunu yaptı. Kaleci Bilal'i geçen top direkten geri geldikten sonra Bilal'in sırtına çarparak filelere gitti. 0-3

64. dakikada Trabzonspor'da ceza sahası yayının gerisinde topu alan Zubkov'un sol köşeye yaptığı sert vuruşu Bilal kurtardı. Bilal'den seken topu ceza sahasının sol çaprazında önünde bulan Onuachu'nun vuruşu üstten auta gitti.

83. dakikada Cardoso sol kanattan savunma arkasına sarkarak, ceza sahasına girdi. Cardoso arka direkte müsait pozisyonda bulunan Onugkha'ya pasını çıkarırken, Onugkha yakın mesafeden topu ağlarla buluşturdu. 1-3

84. dakikada Kayserispor'da Benes'in savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Onugkha topu kale alanına çevirdi. Kademeye giren Mustafa'nın yaptığı ters vuruşta kaleye yönelen top sol yan direğe çarparak, oyun alanına döndü.

87. dakikada Kayserispor'un kalabalık geliştirdiği atakta ceza sahası yayının biraz gerisinde topu alan Benes'in sol ayağıyla yaptığı vuruş, Onana'nın bakışları arasında sol direğin hemen yanında dışarı çıktı.

90+4. dakikada Kayserispor'da sağ kanatta topu alan Brenet'in kale alanı önüne yaptığı ortada Semih'in kafa vuruşunda yerden sekip, sol köşeye giden top az farkla dışarı çıktı.

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Mehmet Kısal

Kayserispor: Bilal Bayazit, Brenet, Semih Güler, Denswil, Ramazan Civelek (Burak Kapacak dk. 90+1) Dorukhan Toköz, Benes, Makarov (Mane dk.74), Cardoso (Mendes dk. 90+1), Furkan Soyalp (Görkem Sağlam dk. 74), Chalov (Onugkha dk. 63)

Yedekler: Onurcan Piri, Katongo, Mather, Tuci, Talha Sarıarslan

Teknik Direktör: Erling Moe

Trabzonspor: Onana, Pina (Okay Yokuşlu dk.76), Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Oulai (Salih Malkoçoğlu dk. 89), Ozan Tufan, Zubkov (Nwakaeme dk. 65), Muçi (Nwaiwu dk. 89), Augusto (Umur Nayir dk. 76), Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Talha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Onuachu (dk. 45+2 ve 45+6), Bilal Bayazit (dk. 53 k.k) (Trabzonspor), Onugkha (dk.83) (Kayserispor)

Kırmızı Kart: Dorukhan Toköz (dk. 8) Kayserispor)

Sarı kartlar: Ramazan Civelek, Görkem Sağlam, Bilal Bayazit, Brenet (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Trabzonspor, Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.