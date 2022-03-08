Kayserispor 10 maç sonra yenildi - Son Dakika
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Kayserispor 10 maç sonra yenildi

08.03.2022 09:58
Kayserispor 10 maç sonra yenildi

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında ikinci kez yenildi.

Yukatel Kayserispor bu sezon sahasında ikinci kez yenildi. Kayserispor iç sahada 10 maç sonra kaybetti.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, iç sahada 10 hafta sonra kaybetti. Ligin 28. haftasında sahasında Alanyaspor ile karşılaşan sarı kırmızılılar müsabakayı 2-1 yenik tamamladı. Bu sezon sahasında 14 maça çıkan Kayserispor, son olarak ligin 7.haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilmişti. Kayserispor, 10 maç sonra Alanyaspor'a aynı skorla mağlup olarak iç saha yenilmezlik unvanını kaybetti. Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı 14 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kayserispor'un sahasında oynadığı 14 maç ve sonuçları şöyle:

Kayserispor- Adana DS 1-1

Kayserispor- Kasımpaşa 2-0

Kayserispor- Galatasaray 3-0

Kayserispor-Trabzonspor 1-2

Kayserispor-Karagümrük 2-1

Kayserispor-Göztepe 1-1

Kayserispor- Antalyaspor 2-0

Kayserispor- Gaziantep 0-0

Kayserispor- Sivasspor 3-0

Kayserispor- Altay 1-0

Kayserispor- Başakşehir 1-0

Kayserispor- Hatayspor 4-3

Kayserispor- Giresunspor 2-1

Kayserispor-Alanyaspor 1-2 - KAYSERİ

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Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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