Kayserispor 2-0 Sivasspor - Son Dakika
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Kayserispor 2-0 Sivasspor

Kayserispor 2-0 Sivasspor
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Kayserispor, 1. Lig'in 2. haftasında Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Goller Benhur Keser ve Seferi'den.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada sağ taraftan Hasani'nin kullandığı köşe vuruşunda Tabidze kafayla pasına arka direğe aktardı. Benhur Keser, gelen topu kafayla filelere gönderdi. 1-0

45+4. dakikada Sinan Kurt'un savunma arkasına attığı pasla buluşan Seferi'nin kaleci Göktuğ ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

53. dakikada Görkem Sağlam, rakiplerini geçerek kaleci Göktuğ ile karşı karşıya karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan şutunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

69. dakikada Ethemi'nin kullandığı köşe atışında kale önünde Manaj'ın kafa vuruşunda top direğin dibinden az farkla auta çıktı.

Hakemler: Ali Şansalan, Azad İlhan, Kurtuluş Aslan

Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler, Tabidze, Cenk Şen, Dulca (Radu dk. 65), Sinan Kurt, Görkem Sağlam (Moreno dk. 73), Benhur Keser (Camara dk. 66), Seferi (Fethi Özer dk. 73), Hasani (Talha Sarıarslan dk. 84)

Yedekler: Deniz Dönmezer, Kayra Cihan, Eren Arıkan, Hayvali, Ataol Taylan Karapınar

Teknik Direktörü: Atila Gerin

Sivasspor: Göktuğ Bakırbaş, Burak Kapacak (Murat Paluli dk. 65), Appindangoye, Okan Erdoğan, Uğur Çiftçi, Kamil Fidan, Amilton (Yılmaz Cin dk. 86), Yusuf Cihat Çelik (Mert Çelik dk. 87), Charisis (Salih Kavrazlı dk. 65), Ethemi (Oğuzhan Aksoy dk. 79), Manaj

Yedekler: Arda Erdursun, Yiğit Baynazoğlu, Emre Gökay, Süleyman Özdamar, Yusuf Çağlar Kefkir

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Goller: Benhur Keser (dk. 3), Seferi (dk. 45+4) (Kayserispor)

Kırmızı kart: Murat Paluli (dk. 83) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Seferi, Görkem Sağlam, Dulca, Tabidze, Murat Uçar (Kayserispor) Ethemi, Uğur Çiftçi (Sivasspor)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor 2-0 Sivasspor - Son Dakika

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