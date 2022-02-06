Üye Girişi
Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi - Son Dakika

Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi

06.02.2022 08:26
Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi

Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçında kalesinde 6 gol gördü.

Yukatel Kayserispor, ligde oynadığı son 2 maçında kalesinde 6 gol gördü.

Yukatel Kayserispor, bu sezon rakip filelere 35 gol bırakınken kalesinde de 35 gol gördü. Son oynadığı Kasımpaşa ve Hatayspor maçlarında 3'er gol yiyen sarı kırmızılılar, son maçta rakibine 4 gol atarak eksi averajdan kurtuldu. Sıfır averajı bulunan Kayserispor, sahasında ilk kez bir maçta kalesinde 3 gol gördü.

Ligin en çok gol yiyen takımlarından birisi olan Kayserispor bu sezon sahasında oynadığı Trabzonspor maçında ise kalesinde 2 gol görmüştü. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Kayserispor, Hatayspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
01:22 Böyle Fatih Terim sevgisi görülmemiştir! Sosyal medya bu videoyu konuşuyor!
01:06 Takip ettikleri aracı delik deşik ettiler! Komandolar 2 kişiyi öldüren saldırganların peşinde
00:59 İşte soruşturmanın nedeni! Erdoğan'ın koronaya yakalanmasının ardından nefret tweetleri!
00:19 Küçükkuyu'nun CHP'li Belediye Başkanı Cengiz Balkan serbest bırakıldı!
00:26 Canlı yayında FB'nin hocası İsmail Kartal'a çok ağır sözler: Fenerbahçe antrenörsüz çıksa daha kötü oynayamaz!
00:15 5 gündür kuyudan sağ salim çıkması bekleniyordu! Rayyan kuyudan çıktı ama hayata tutunamadı!
23:45 HDP'li milletvekilleri arasında "gericilik" atışması! Oya Ersoy'a, Hüda Kaya yanıt verdi!
23:36 Galatasaray erkek basketbol takımının sadece 6 futbolcusu Covid'li değil! Ama federasyon maç erteleme talebini reddetti
23:32 DEVA Lideri'nden cemevine gelen elektrik faturasına tepki: Bu ayrımcılıktır!
21:35 Samsun'da Onur Anıtı'nda dev Atatürk posteri ile yürüyüş: Çevre illerden de katılım oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 08:35:02. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor 2 maçta 6 gol yedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement