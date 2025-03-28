Kayserispor 5-0 ile kazandı - Son Dakika
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Kayserispor 5-0 ile kazandı

Kayserispor 5-0 ile kazandı

Teknik direktör Jakirovic, Hatayspor galibiyeti sonrası takımını tebrik etti ve performansını övdü.

28.03.2025 19:14
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Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Hatayspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün sahada her şeyini veren enerjik bir takım vardı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor, sahasında Hatayspor'u 5-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, maçın başından beri oyunu domine ettiklerini söyleyerek, "Öncelikli olarak takımımı tebrik ediyorum. Bugün hakikaten sahada her şeyini veren, mücadele eden enerjik bir takım vardı. Maçın başından itibaren oyunu domine ettik diyebilirim. Kornerler çok önemliydi. Rakibimizi analiz ettiğimizde çok uzun oyunculardan oluşmadığını gördük ve bunu kullanmaya çalıştık. İlk golü de bu şekilde bulduk. İlk yarının ilerleyen dönemlerinde ikinci gol de geldi. 2-0'dan sonra sanki oynamayı biraz bıraktık. Öyle bir dönem oldu. Ama soyunma odasına 2 farkla üstün girdik. Soyunma odasında bu maçı gol yemeden bitirmemiz gerektiğini ve sahaya aynı enerjiyi koymamız gerektiğini konuştuk. Takımımız çok güzel bir performans gösterdi. Maçı 5-0 kazandık. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bu galibiyet çok önemliydi. Bizim üzerimizdeki rakiplerimizi de yakaladık" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor 5-0 ile kazandı - Son Dakika

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