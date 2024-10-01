Kayserispor 6 Maçta Galibiyet Yok

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Kayserispor, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 6 maçta henüz galibiyet alamadı. Sarı kırmızılılar, 3 puanda kaldı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor; bu sezon galibiyet alamadı. Lige BAY olarak başlayan ve sonrasında 6 müsabakaya çıkan sarı kırmızılılar, henüz 3 puanı bir arada göremedi. Sahasında Sivasspor ve Beşiktaş'a mağlup olan, Eyüpspor ile berabere kalan Kayserispor, deplasmanda ise Trabzonspor ve Konyaspor ile berabere kalırken Göztepe'ye yenildi.

6 maçta 3 beraberlik 3 yenilgi neticesinde 3 puanda kalan Kayserispor, haftayı 17. sırada tamamladı. - KAYSERİ