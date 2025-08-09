Kayserispor 8 Yeni Oyuncu Transfer Etti

Kayserispor kadrosuna 8 yeni ismi dahil etti.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer ettiği 8 oyuncunun lisansını çıkardı. Dün itibari ile transfer yasağını kaldıran sarı-kırmızılılar ardından kadrosuna kattığı 8 yeni isimle sözleşme imzaladı.

Kayserispor, Abdulsamet Burak, Dorukhan Toköz, Aaron Opoku, Joao Mendes ile 2 yıllık sözleşme imzalarken Gideon Jung ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılılar Stefano Denswil ile 1 yıllık sözleşme imzalarken Burak Kapacak ve Indrit Tuci ile ise 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. 8 yeni ismin lisans işlemleri tamamlandı. - KAYSERİ