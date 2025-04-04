Kayserispor'a Cezalar Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor'a Cezalar Kesildi

Kayserispor\'a Cezalar Kesildi

Kayserispor, usulsüz seyirci alımı nedeniyle toplam 945 bin TL ceza aldı.

04.04.2025 09:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor ile Hatayspor arasında 28 Mart'ta oynanan maç sonrasında Disiplin Kurulu'na sevkedilen Kayserispor'a stata usulsüz seyirci alınmasından ötürü ceza verildi.

Kayserispor ile Hatayspor arasında oynanan Süper Lig maçı sonrasında Disiplin Kurulu'na sevk edilen Kayserispor'un cezası belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Kayserispor'a 945 Bin Türk Lirası ceza verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, "Kayserispor Kulübünün, 28 Mart 2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Hatayspor müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca 720.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi" açıklaması yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Hatayspor, kayseri, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'a Cezalar Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı
Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
Settar Tanrıöğen’den aylar sonra gelen ’Kızılcık Şerbeti’ yorumu Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumu
İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı
Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
Tarih netleşti WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak Tarih netleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler
İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı

08:56 İmamoğlu: Ankara ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız İmamoğlu: Ankara ve İstanbul'da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
04:46 Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı Türk cerrah Mehmet Öz federal sağlık kurumu direktörlüğüne atandı
14:51 O araçlara rekor ceza kesildi O araçlara rekor ceza kesildi
14:50 İlker İnanoğlu: aynı yıl içinde hem babamı hem de annemi kaybettim İlker İnanoğlu: aynı yıl içinde hem babamı hem de annemi kaybettim
14:41 Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler Alışveriş merkezinin foto kabininde cinsel ilişkiye girdiler
14:34 Tarih netleşti WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak Tarih netleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
14:20 Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı Hulusi Akar video paylaştı, herkes aynı detaya takıldı
14:01 İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı İzole kabileye kola hediye eden turist, tutuklandı
13:46 Settar Tanrıöğen’den aylar sonra gelen ’Kızılcık Şerbeti’ yorumu Settar Tanrıöğen'den aylar sonra gelen 'Kızılcık Şerbeti' yorumu
13:44 Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı Boykot sonrası projelerden çekilen Abdülkadir Özkan: Pişmanım, milyon dolarlarım yandı
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
13:25 İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı İşte bayramda otoyollardan geçen araç sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 09:33:31. #7.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'a Cezalar Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement