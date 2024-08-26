Kayserispor'a Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi - Son Dakika
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Kayserispor'a Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi

Kayserispor\'a Disiplin Kurulu\'ndan ceza geldi

Kayserispor, Sivasspor maçında yaşanan saha ve tribün olayları nedeniyle 252 Bin TL para cezası aldı ve taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişleri bloke edilecek.

26.08.2024 16:43
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Kayserispor, bu sezonun ilk maçında Disiplin Kurulu'ndan cezaya maruz kaldı.

Kayserispor'a yine ceza geldi. Ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, yaşanan saha ve tribün olaylarından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor'a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 Bin TL para cezası verildi. Ayrıca Batı tribün alt C blokta bulunan taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişleri bloke edilecek.

Ayrıca çirkin ve kötü tezahürat yapan Kuzey tribün alt C-D-E bloklarında yer alan taraftarların bir sonraki maça girişleri bloke edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kayserispor'a Disiplin Kurulu'ndan ceza geldi - Son Dakika

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