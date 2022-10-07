Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Son Dakika
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Kayserispor'a PFDK'dan ceza

07.10.2022 08:49
Kayserispor'a PFDK'dan ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor kulübüne geçen hafta oynanan Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşananların ardından ceza verdi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor kulübüne geçen hafta oynanan Kayserispor- Trabzonspor maçında yaşananların ardından ceza verdi.

Geride kalan hafta oynanan Yukatel Kayserispor-Trabzonspor maçında yaşanan sportmenliğe aykırı hareketlerden ötürü Disiplin kuruluna sevk edilen Yukatel Kayserispor'a para ve taraftar bilet bloke cezası verildi. PFDK, Yukatel Kayserispor kulübüne taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası verirken, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt D blok, Batı Alt B, F, G bloklarında yer alan seyircilerin kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Kurul, 2 farklı eylem nedeniyle bloke edildiği belirtilen batı alt tribün f bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet çerçevesindeki kartlarının toplamda takip eden 2 ev sahibi müsabakada bloke edilmesine hükmetti. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor'a PFDK'dan ceza - Son Dakika
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