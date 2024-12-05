Kayserispor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Corendon Alanyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki idman, ısınma ve pas çalışmasıyla başladı.
Antrenman, baskı çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.
???????Kayserispor ile Alanyaspor, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da RHG EnerTürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.
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