Kayserispor Alt Yapısından 6 Futbolcuya Profesyonel Sözleşme

KAYSERİSPOR alt yapısında forma giyen 6 futbolcusu ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün altyapısından yetişen ve geleceğimizin önemli parçaları olacağına inandığımız futbolcularımızla profesyonel sözleşme imzalanmıştır. Bu kapsamda; Aras Çelik, Ataol Taylan Karapınar, Arda Kaya, Burak Erkan, Ertuğrul Gazi Demirel, Hasan Kaan Yalçı 3 yıl süreli profesyonel futbolcu sözleşmeleri imzalanmıştır. Altyapımızdan A takımımıza uzanan bu yolculukta emek veren tüm antrenörlerimize, ailelerine ve sporcularımıza teşekkür ediyor; genç futbolcularımıza sarı-kırmızı formamız altında başarılı ve sağlıklı bir kariyer diliyoruz" ifadeleri yer aldı.