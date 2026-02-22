Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi! - Son Dakika
Kayserispor, Antalyaspor'u 1-0 Yendi!

Kayserispor, Antalyaspor\'u 1-0 Yendi!
22.02.2026 17:31
Kayserispor Başkanı Açıkalın, Antalyaspor galibiyetini yılın en önemli 3 puanı olarak değerlendirdi.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Antalyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada kendileri için çok önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Bugün belki de yılın en önemli 3 puanını kazandık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın, "Zor bir maç olacağını biliyorduk, zor da geçti. Ama oyuncularımızın verdiği mücadele, ortaya koyduğu karakter sonucu 3 puanı alarak ayrılıyoruz. Bu bizim için çok önemli bir 3 puan, belki de yılın en önemli puanını aldık bugün. Stresli ve gergin bir süreç, taraftarımızı anlıyorum. Ama bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Bugün 3 puanı alarak daha verimli oyun oynayabildiğimizi de gösterebildik. Oyuncularımızı tebrik ettik, taraftarımızı tebrik ediyorum. Önümüzde Gençlerbirliği maçı var. Takımımız oradan da 3 puan alarak şehrimize dönecektir. Kayserispor'un önemini her maç sonrası söylüyoruz. O yüzden bu takıma sahip çıkmayı herkese teklif ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

