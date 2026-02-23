Kayserispor, Antalyaspor\'u Yenerek Galibiyet Hasretini Sonlandırdı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; sahasında Antalyaspor'u yenerek galibiyet hasretine son verdi.
Süper Lig'de iyi günler geçirmeyen Kayserispor, galibiyet hasretine son verdi. Ligin 23. haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden sarı kırmızılı ekip, 90 dakikayı karlı noktalayarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Ligdeki son galibiyetini deplasmanda Rizespor'u yenerek elde eden Kayserispor, sonrasında oynadığı 8 maçta galibiyet yüzü görememişti.
Kayserispor, bu sezon oynadığı 23 müsabakada Kasımpaşa, Rizespor ve Antalyaspor maçlarını galibiyetle noktalayabildi. - KAYSERİ
