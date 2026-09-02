Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Hakem Ozan Ergün iyi niyetli değildi

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hakemi Ozan Ergün'e yönetiminden dolayı tepki göstererek, "Ozan Ergün, kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin. Yaptığı işi akşam izlesin. Vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Kayserispor deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, müsabaka sonrasında yaşanan olaylarla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Maçın ardından aşağıya indiğini söyleyen Çamlı, "Çocukların adrenalini yükseliyor. Malzemeci midir, nedir? O da bir el hareketi yaptı. Ben aşağı indim, ayırayım diye ama bunlar çok normal. Ben geçen hafta dedim ki, 'Hakemler hata yapsa da onlarla ilgili hiçbir kötü açıklama yapmayacağım'. Bu sözümde duruyorum ama bu adamlar hakem değil. Bunlar hakemliğin bitmiş hali. Buradan Hakem Merkez Hakem Kurulu başkanına, Türkiye Futbol Federasyonu başkanına henüz vakit erkenken çağrıda bulunmak istiyorum. Kayserispor'a hiç kimsenin gücü yetmez. Ben sahada hakemi de yenerim. Benim kurduğum takım, onların alayını da yener ama Kayserispor'u böyle diz çöktüremezsiniz. Hakemlerin hepsi benim çok sevdiğim, saydığım, pırıl pırıl çocuklar. Şimdi 5 dakika uzatma veriyorsun. Bakıyorum, normalde verilmesi gereken uzatma süresi maksimumda 4 dakika. Tamam 5 dakika gösterdin. 1,5 dakika neden uzatırsın tekrar? Oyun durmadı, başka bir şey olmadı" diye konuştu.

"Türk futbolu uçuruma doğru gidiyor"

Herkesin şapkasını önüne eğmesi gerektiğini belirten Başkan Çamlı, "Kiminle uğraştığına veya hangi takıma ihanet ettiğine dikkat edecek. Bu işler o kadar zor ki. O kadar zor idare ediyoruz buraları. Gelin o zaman kapıya kilit vurun, gidelim. Ciddiyetle yapalım bu işleri. Geçen hafta olmayan bir penaltı, 'Hakem art niyetli değil, iyidir' dedik. Şimdi faul oluyor, faulde bir şey çıkmıyor. Kaleciye top gidiyor, dönüyor, onların kalecisine gidiyor. Bakıyorum, dakika 96, hala daha uzatıyor. Ben bunda iyi niyet mi arayayım şimdi? Sen desen ki, 'Bu maçı ben berabere bitireceğim'. Vallahi ona da bir şey demem. Onu dürüstçe söyle bana. Bunlar bir yerde patlar. Türk futbolu uçuruma doğru gidiyor. Ama bunun sorumluları, bunun bedelini, Türk futbol seyircisine ve Türk kamuoyuna çok ağır öder. Sen yaptın, olmaz. Bir takımın kaderiyle oynayamazsınız" şeklinde konuştu.

"Ozan Ergün, kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin"

Kayserispor'un daha çok puanlar alabileceğini ifade eden Ali Çamlı, "Benim sahada ter döken sporcularla ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. Bunlar hep kardeş takımlar, hepimiz dostuz, arkadaşız, kardeşiz ama germeye ne gerek var? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu işlerin artık bir sonu gelmesi lazım. Ben art niyet arıyorum. Türkiye'de birçok şey konuşuluyor. Ozan Ergün, kendisine dikkat etsin, daha düzgün maç yönetsin, daha karakterli maç yönetsin. Yaptığı işi akşam izlesin. Vicdanen rahat ediyorsa söyleyeceğim bir şey yok" değerlendirmesinde bulundu.

"Kayserispor senin yutacağın bir lokma değil"

Mücadelenin hakemi Ozan Ergün ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu'na şikayette bulunup, bulunmayacaklarının sorulması üzerine Çamlı, "Kimi, kime şikayet edeceğim? Geçen hafta olmayan bir penaltıyla maç kaybediyorsunuz. Bu hafta galipsin, maç bitmiş. Arkadaş 1,5 dakika daha ekstra kafasına göre. Düdük onda, patron o. Ama sana Kayserispor'u yedirmezler Ozan. Kayserispor senin yutacağın bir lokma değil. Ey Merkez Hakem Kurulu başkanı, bunlara dikkat et. Sen çok değerlisin ama herhalde senin ayağının altını oymaya çalışanlar var" diye cevap verdi.

"Kayseri şehri, bu işin arkasını bırakmaz"

30 yıldır futbolun içinde olduğunu hatırlatan Başkan Çamlı, sözlerine şöyle devam etti:

"Art niyeti olmayan hakem, 50 tane hata yapsın, hiç umurumda değil. Olabilir. O gün gününde olmaz, şanssızdır. Kayseri şehri, bu işin arkasını bırakmaz. Kayserispor'un 2 puanını aldın, ne oldu, rahat mı etti? Başka bir şey mi var senin aklının bir tarafında? Başka bir şey mi söylendi kulağına? Ucu açık, nereye çekersen oraya gider. Artık yok, vallahi kıyameti koparırız. Ben, benim lehime hak etmediğim bir düdüğün çalınmasını asla istemiyorum. O sahada ter döken her çocuğun hakkı benim için çok değerli. Emek veriyorlar, bütün kulüpler emek veriyor. Ben burada iyi niyet görmüyorum. Açıkça söylüyorum, bu hakem iyi niyetli değildi. Asla değildi."

"Mutlu olmuştur, akşam rahat uyusun"

Daha ligin 5. haftası olduğunu hatırlatan Ali Çamlı, "Bu dereden çok su akar. Biz bunları da yeneceğiz. Söylüyorum; istediği kadar art niyetlisi çıksın sahaya. Bundan sonra art niyetli hata yapıldığı zaman, bedelini herkes öder. Biz çoluğumuzun, çocuğumuzun nafakalarını bu kulüpleri ayakta tutmak için seferber ediyoruz. Sen kimsin ki Kayserispor'un hakkını çalacaksın? Çaldırmayız sana, senin çapın da yetmez buna. Yıllarca bu oyunlar bu liglerde oynandı. Bedelini öderler. Bugün ödemezse yarın öder. Allah'ından bulur. Açsın, baksın uzattığı dakikaya. Doğruysa kendisinden özür dileyeceğim. Ama değil. 6 dakika 50 saniye oynattı. 1 dakika 50 saniyelik ne oldu diyorum. Mutlu olmuştur, akşam rahat uyusun" diyerek sözlerini tamamladı.