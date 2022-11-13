Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan canlı yayında istifa sinyali! - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan canlı yayında istifa sinyali!

13.11.2022 21:31

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yenildikleri Konyaspor karşılaşması sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı. Görevi bırakacağının sinyalini veren Gözbaşı, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor, sahasında Konyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından konuşan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı görevi bırakacağının sinyalini verdi.

"AFFIMI İSTİYORUM"

Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Bu kulüp yaşasın diye elimden gelen bütün imkanları sundum. Ama artık gelinen bu noktada benim bu kulüp için yapabileceğim çok bir şey kalmadı. Ben artık şehrin önde gelenlerine affımı istediğimi duyurmak istiyorum." dedi.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Gözbaşı ayrıca, "Benim artık elimden bir şey gelmiyor. Herkese teşekkür ediyorum. Kayserispor'un diğer acıklı hikayelere dönmemesi için gerekli çağırıyı yapıyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Berna Gözbaşı, Kayserispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan canlı yayında istifa sinyali! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan canlı yayında istifa sinyali! - Son Dakika
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