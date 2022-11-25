Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na" "çirkin kadın' diyen sanığın 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na" "çirkin kadın' diyen sanığın 2 yıla kadar hapsi isteniyor

25.11.2022 20:27

Sosyal medya hesabından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı hakkında, "Bu çirkin kadın Fener'in yalakası zaten" diyen Kemal Y. isimli şahsın, "sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ya sosyal meyda hesabından "Çirkin kadın" diye yazan Kemal Y. isimli şahıs hakkında iddianame düzenlendi. Kemal Y., iddiaya göre, Gözbaşı'ya yönelik sosyal medya hesabından "Bu çirkin kadın Fener'in yalakası zaten" diye yorum yaptı.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Şikayet üzerine Kemal Y. hakkında, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Kayseri 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Birol Küçük tarafından kabul edilen iddianamede ifadesine de yer verilen Kemal Y., "Söz konusu yorumu hatırlamıyorum. Muhtemelen 'Fener'in yardımcısı' demek isterken, klavye otomatik yazmış olabilir. 'Çirkin kadın' tabirini yazdığımı hatırlamıyorum. Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için pişmanım" dedi. Kemal Y., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na' 'çirkin kadın' diyen sanığın 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na" "çirkin kadın' diyen sanığın 2 yıla kadar hapsi isteniyor - Son Dakika
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