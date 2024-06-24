Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, 2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele verecek olan Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzattı. Portekizli futbolcu geçtiğimiz sezon 25 maçta görev alırken 5 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

24.06.2024 08:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı futbolculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi.

2024-2025 futbol sezonunda yine Süper Lig'de mücadele verecek olan Kayserispor, kadrosunda bulunan yabancı oyunculardan Carlos Mane ile sözleşme yeniledi. Mane ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığını duyuran sarı kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcumuz Carlos Mane ile 2+1 yıllık sözleşme uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz."

Portekizli Mane, geride kalan sezon Kayserispor forması ile 25 Süper Lig maçında bin 146 dakika görev alırken 5 gol atıp, 2 asist yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Kayseri, Futbol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:27 CHP’nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu Toplantıda 2 önemli konu var CHP'nin ekonomi kurmayları Mehmet Şimşek ile buluştu! Toplantıda 2 önemli konu var
10:05 Rusya’da bilanço ağırlaşıyor Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15’e yükseldi Rusya'da bilanço ağırlaşıyor! Hayatını kaybeden polislerin sayısı 15'e yükseldi
09:41 Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı Korsan taksiciden kadın yolcuya iğrenç hareket! Yaptıklarından sonra bir de araçtan attı
08:51 Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek Benzin ve motorine bu gece çifte zam geliyor! Tabeladaki rakam araç sahiplerini hayli üzecek
08:46 Yeni savaş kapıda Gazze’yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor Yeni savaş kapıda! Gazze'yi kana bulayan askerler Lübnan sınırına taşınıyor
10:35 Arda Güler’e sahip çıkan Mustafa Sandal’dan Montella’ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu Arda Güler'e sahip çıkan Mustafa Sandal'dan Montella'ya olay sözler: Kukla kılıklı antrenör bozuntusu
10:14 Ersin Destanoğlu, Beşiktaş’tan ayrılıyor Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'tan ayrılıyor
10:12 Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Güven Endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü
10:05 Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti Karayip Korsanları oyuncusu Tamayo Perry, köpekbalığı saldırısında hayatını kaybetti
10:04 Edirne’de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor Edirne'de balya işçileri, kavurucu sıcakta günde 4 bin lira kazanıyor
09:42 Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu Seçil Erzan ile Dilan Polat, koğuş arkadaşı oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 11:02:10. #1.11#
SON DAKİKA: Kayserispor, Carlos Mane ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement