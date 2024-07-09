Kayserispor, Carole ve Bahoken ile sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Kayserispor, Carole ve Bahoken ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, Carole ve Bahoken ile sözleşme yeniledi

Kayserispor, sözleşmeleri sona eren Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı. Carole ile 1+1 yıllık, Bahoken ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

09.07.2024 18:27
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Süper Lig ekibi Kayserispor, sözleşmeleri sona eren Lionel Carole ve Stephane Bahoken ile yeniden anlaşma sağladı.

Transfer yasağı bulunan Süper Lig takımlarından Kayserispor'da sözleşmesi biten futbolcularla görüşmeler devam ediyor. Daha önce Miguel Cardoso ve Carlos Mane ile sözleşme uzatan Kayserispor, Lionel Carole ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Lionel Carole'ün sözleşmesi 1+1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulunuldu.

Stephane Bahoken ile de 1 senelik sözleşme imzalanırken kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcularımızdan Stephane Bahoken'in sözleşmesi 1 yıllığına uzatılmıştır. Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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