 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kayserispor'da 5 futbolcu Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kayserispor'da 5 futbolcu Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek

Kayserispor\'da 5 futbolcu Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek

Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 futbolcu maç kadrosuna alınmadı. Sakatlıkları bulunan Anthony Uzodimma, Carlos Mane, Stephane Bahoken ve milli takımlarında bulunan Julian Jeanvier ve Majid Hosseini forma giyemeyecekler.

03.02.2024 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK ile bugün deplasmanda karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 futbolcu maç kadrosuna alınmadı.

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Kayserispor hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Burak Yılmaz son çalışmasını dün yapan sarı kırmızılı takımda 5 oyuncu bugün Gaziantep FK'ye karşı forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Anthony Uzodimma, Carlos Mane, Stephane Bahoken'ın yanı sıra ülkelerinin milli takımında bulunan Julian Jeanvier ve Majid Hosseini kamp kadrosunda yer almadılar.

Öte yandan, MR çekilen İranlı orta saha oyuncusu Ali Karimi kamp kadrosuna yer alırken oynayıp oynamayacağı maç saati belli olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Gaziantep FK, Kayserispor, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da 5 futbolcu Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 11:20:27. #1.12#
SON DAKİKA: Kayserispor'da 5 futbolcu Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement