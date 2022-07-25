Kayserispor'da Campanharo geri döndü - Son Dakika
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Kayserispor'da Campanharo geri döndü

25.07.2022 10:03
Kayserispor'da Campanharo geri döndü

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı takıma geri döndü.

Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı takıma geri döndü.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan takımı ile anlaşan ve geride kalan hafta içerisinde sağlık kontrolünden geçip sözleşme yapmak üzere BAE'ye giden Campanharo, imza atamadı. Sağlık kontrolünde yaşanan pürüzden ötürü Khor Fakkan takımı, Campanharo'dan vazgeçti. Bu gelişme üzerine Brezilyalı futbolcu, Kayseri'ye döndü.

Gustavo Campanharo, hafta içerisinde sarı kırmızılı takıma katılarak çalışmalarını sürdürecek. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da Campanharo geri döndü - Son Dakika

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