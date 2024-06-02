Kayserispor\'da 16 farklı ülkeden 16 yabancı oyuncu forma giydi

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da geride kalan sezon 16 yabancı oyuncu forma giydi. Sarı kırmızılı takımda en fazla Fransız asıllı oyuncular yer aldı.
Kayserispor çatısı altında 4 Fransız oyuncu bulunurken, 3 Portekizli futbolcu, 2 Ganalı futbolcu, 2 İranlı futbolcu forma giydi. 1'er de Yunan, Nijeryalı, Kamerunlu, Senegalli ve Haiti ülkesinde futbolcu görev aldı. Sarı Kırmızılı takımda 1'de Özbek oyuncu sarı kırmızılı forma için ter döktü. Kayserispor'da 2023-2024 futbol sezonunda forma giyen yabancı oyuncular şu şöyle:
"Lionel Carole - Fransa
Julian Jeanvier - Fransa
Mehdi Bourabia - Fransa
Olivier Kemen - Fransa
Majid Hosseini - İran
Ali Karimi - İran
Joseph Attamah - Gana
Yaw Ackah - Gana
Miguel Cardoso - Portekiz
Carlos Mane - Portekiz
Aylton Boa Morte - Portekiz
Dimitrios Kolovetsios - Yunanistan
Anthony Uzodimma - Nijerya
Stephane Bahoken - Kamerun
Mame Thiam - Senegal
Duckens Nazon - Haiti
Otabek Shukurov - Özbekistan." - KAYSERİ
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