Kayserispor'da flaş ayrılık! Gustavo, depremi öne sürerek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika
Üye Girişi

Kayserispor'da flaş ayrılık! Gustavo, depremi öne sürerek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti

01.04.2023 12:27

Kayserispor, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sebebiyle Brezilya'ya gitmek istediğini açıklayan Gustavo Campanharo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Bugün saat 16.00'da Trabzonspor'la oynayacak Kayserispor'daki bu ayrılık herkese sürpriz oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da beklenmnedik bir ayrılık yaşandı. 30 yaşındaki Gustavo Campanharo, Trabzonspor maçı öncesinde ülkesine döneceğini ve deprem nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediğini iletti. Kayserispor talep üzerine oyuncu ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

Depremi gerekçe gösterdi! Gustavo, Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'dan ayrıldı

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Depremi gerekçe gösterdi! Gustavo, Trabzonspor maçı öncesi Kayserispor'dan ayrıldı
YORUMLAR
500
Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

Trabzonspor, Kayserispor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayserispor'da flaş ayrılık! Gustavo, depremi öne sürerek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika


Son Dakika
16:22 Zirve yolunda acımaları yok! Manchester City, Liverpool'u farka boğdu
16:20 Trabzon'da akılalmaz maç! Hakemin düdüğüyle gol perdesi açıldı
16:14 Trabzon'da inanılmaz maç! Hakem düdüğü çalar çalmaz gol düellosu
15:56 Mart ayında yapılan 17 anketin ortalaması alındı! İşte 14 Mayıs seçimlerinde partilerin oy oranları
15:56 Falcao'nun İspanya macerası son buldu! 37 yaşındaki golcünün yeni takımı belli oldu
15:54 Kerem Kınık, çadır satışını aklamak için uğraşıyor! Atatürk imzalı belge bile paylaştı
15:50 17 seçim anketinin ortalaması! HDP ve İYİ Parti'nin oyları eşitlendi
15:50 Falcao, İspanya'da da tutunamadı! 37 yaşında kendisine yeni takım buldu
15:48 Kerem Kınık'ın çadır satışını aklama çabası! Atatürk imzalı belge paylaştı
15:49 Ölümden kıl payı kurtuldu! Arabasıyla spor salonunun içine dalan genç futbolcu facianın eşiğinden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2023 16:35:56. #1.13#
SON DAKİKA: Kayserispor'da flaş ayrılık! Gustavo, depremi öne sürerek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement