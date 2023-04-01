Kayserispor'da flaş ayrılık! Gustavo, depremi öne sürerek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti

Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da beklenmnedik bir ayrılık yaşandı. 30 yaşındaki Gustavo Campanharo, Trabzonspor maçı öncesinde ülkesine döneceğini ve deprem nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediğini iletti. Kayserispor talep üzerine oyuncu ile karşılıklı anlaşmaya vardı.

"SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ"

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.