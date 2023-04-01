Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da beklenmnedik bir ayrılık yaşandı. 30 yaşındaki Gustavo Campanharo, Trabzonspor maçı öncesinde ülkesine döneceğini ve deprem nedeniyle Türkiye'den ayrılmak istediğini iletti. Kayserispor talep üzerine oyuncu ile karşılıklı anlaşmaya vardı.
Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "Gustavo Campanharo, ülkemizde yaşanan deprem felaketleri nedeniyle ailesi ile birlikte ülkesine dönme kararını yönetim kurulumuza iletmiştir. Bu talebi kurulumuzda değerlendirilmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › Spor › Kayserispor'da flaş ayrılık! Gustavo, depremi öne sürerek Kayserispor ile olan sözleşmesini feshetti - Son Dakika