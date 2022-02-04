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Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak - Son Dakika

Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak

04.02.2022 15:38
Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak

Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, bugünkü Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Yukatel Kayserispor'da Gökhan Sazdağı, bugünkü Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 24. haftasında Kayseri'de oynanacak Kayserispor - Hatayspor maçında Gökhan Sazdağı forma giyemeyecek. Korona virüs salgınına yakalanan Gökhan Sazdağı, bu akşam oynanacak Hatayspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Gökhan Sazdağı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu ifade ederek "Karantinada son 3 gün" diyerek sağlığı ile ilgili bilgi verdi. - KAYSERİ

Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak

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Gökhan Sazdağı, Kayserispor, Hatayspor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kayserispor'da Gökhan oynayamayacak - Son Dakika Spor


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