Kayserispor\'da Hayal Kırıklığı

SAMSUN (İHA) – Kayserispor Teknik Direktörü Erling Hagset Moe, Samsunspor karşısında son dakikalarda yedikleri golün hayal kırıklığı oluşturduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda Samsunspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Erling Hagset Moe, açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını dile getiren Moe, "İlk yarıda oynanan oyun bizim açımızdan hayal kırıklığıydı. İkili mücadelelerde yetersiz kaldık. Çok top kaybı yaptık. İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Planladığımızın dışında gelişen bir oyun oynadık. İkinci yarı tam tersi olarak iyi başladık. Fırsat oluşturduk. İkili mücadeleleri kazandık. Yakaladığımız fırsatları ise değerlendiremedik. Finalde yediğimiz golle de yenildik. Samsun'dan istediğimiz sonuçla dönemiyoruz. Son dakikada yediğimiz gol bizde hayal kırıklığı oluşturdu. İlerleyen maçlara bakacağız" dedi. - SAMSUN